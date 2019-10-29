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Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu

Giriş Tarihi: 29.10.2019, 11:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Misak-ı Milli kulesi Anıtkabir özel defterini imzaladı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Barış Pınarı' vurgusu dikkat çekti "9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız 'Barış Pınarı' harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." ifadelerinin kullandı.

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