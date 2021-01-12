Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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