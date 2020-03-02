Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ankarada-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütleriyle kuşatma, şehirlerimize gözünü diken rejimlerle tehdit etme, ekonomik tuzaklarla tökezletme peşinde olanlara fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

"ARTIK KAPILAR AÇILMIŞTIR"

Düzensiz göçmen hareketine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik."

"PUTİN İLE GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimin Putin ile görüşeceklerini ifade eden Erdoğan, "Gelişmeleri değerlendireceğiz. Temenni ederim ki artık ateşkesi veya diğer adımları atar ve bu işi süratle neticeye kavuştururuz." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETİYORUZ"

"Yumruk gibi bir arada olduğumuz, duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece bu ülkenin sırtını yere getirebilecek güç yok." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir şehidimize karşılık onlarca Rejim unsurunu etkisiz hale getirerek, uçağından tankına imha ederek çok ağır bedeller ödetiyoruz. Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz. Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan harekatlarımızı icra edebiliyorsak, bugüne kadar döktüğümüz terler, elde ettiğimiz neticeler sayesinde."

AA