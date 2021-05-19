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    Başkan Erdoğan’dan Ankara'daki 19 Mayıs programında önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 19.05.2021, 16:04

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan konuşmasına "Sizlerin nezdinizde milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diyerek başladı. Erdoğan "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi. Başkan Erdoğan, ABD'ye de "Zulmü gördüğümüz yerde haykıracağız" diyerek mesaj verdi.

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