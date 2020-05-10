Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel video paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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