  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 18.06.2021, 15:31

    Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    HDP binasına silahlı saldırıda flaş gelişme
    HDP binasına silahlı saldırıda flaş gelişme
    Karneler erişime açıldı!
    Karneler erişime açıldı!
    Seçim yasası değişiyor!
    Seçim yasası değişiyor!
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    HDP binasına silahlı saldırıda flaş gelişme
    İzmir'de HDP binasına girip Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı!
    Seçim yasası değişiyor!
    Seçim yasası değişiyor! İttifakta baraj önerisi masada
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    Kendisi hafif etkisi ağır ALPAGU’dan tam isabet
    İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
    İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı