Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-antalya-diplomasi-forumunda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." dedi.