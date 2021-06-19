Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-antalyada-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da AK Parti İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir.' dedi.