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    Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.06.2021, 18:10

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da AK Parti İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir.' dedi.

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