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    Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 17.01.2022, 15:18

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ilan ederek yardımınıza koştuk. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyüykelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılaymız Sağlık Bakanlığımız ile hereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık." dedi.

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