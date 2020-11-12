  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde flaş açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 12.11.2020, 19:39

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2002 yılında 62 savunma projesi varken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği bir savunma sanayine kavuştuk Sadece son 5 yılda 350 civarında proje başlattık Savunma sanayi bütçesini 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik." dedi. "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullanan Erdoğan uydu çalışmaları ile ilgili de müjde verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde flaş açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı
    İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    İzmir’de eski koca dehşeti!
    İzmir’de eski koca dehşeti!
    Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 34. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz
    Başşkan Erdoğan: Berat Albayrak'a hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    İzmir'de milyonluk soygun! Petrol boru hattına kurdukları düzenek ifşa oldu
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    Başkan Erdoğan: Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    THY'den 10 Kasım'a özel video
    THY'den 10 Kasım'a özel video