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    Başkan Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" | Video

    Giriş Tarihi: 01.07.2022, 17:42

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Madrid'deki NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına milyonları ilgilendiren açıklamayı yaptı. Başkan Erdoğan, "asgari ücrete ne kadar zam olacak" sorularına yanıt niteliğinde bir mesaj vererek, asgari ücrete zam için en ideal seviyenin belirleneceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var." dedi. Bilindiği üzere; Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ek zam oranının 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulmuştu. İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı ile ilgili son dakika haberi detayları ve Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması

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