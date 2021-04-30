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    Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması

    Giriş Tarihi: 30.04.2021, 14:14

    Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar’da bulunan Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya’ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek." dedi.

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