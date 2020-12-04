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    Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: 'Aşı olmam konusunda sıkıntı yok sağlık için gerekeni yaparım

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 15:08

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’da ilk cuma namazı 24 Temmuz 2020'de kılınmıştı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısıyla ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan örnek olmak için aşı olabileceğini bildirdi. .

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

    KORONAVİRÜS AŞISI
    Çeşitlilik kesinlikle var. Bizim Uğur bey ile ben de bakanımız da görüştü. Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Covid konusunda ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor.

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