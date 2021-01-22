Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası soruları cevapladı, gelen sorulardan birisi de Çin'den gelecek yeni aşılarla ilgiliydi. Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi.
Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması! İkinci parti aşılar ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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