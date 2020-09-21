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    Başkan Erdoğan'dan aşı müjdesi: Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz

    Giriş Tarihi: 21.09.2020, 19:32

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, koronavirüs aşısıyla da ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında, "Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmelerini yakından takip ediyor, kendi aşı çalışmalarımızda hızla ilerliyoruz. Halen ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıyı milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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