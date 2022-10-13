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    Başkan Erdoğan'dan Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Konferansı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 13.10.2022, 09:17

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan, "Dünyada dengelerin değiştiği, pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi tehditler de buna ekleniyor. Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen bir avuç azınlığın mutluluğunu önemseyen yapı daha adaletli, hakkaniyetli yeni bir anlayışla şekillendirilmeli." açıklamasını yaptı.

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