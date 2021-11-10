Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ataturku-anma-toreninde-onemli-mesajlar-1636541269" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır." dedi.