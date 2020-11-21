Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB)'ye çağrıda bulunarak, "Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi. Erdoğan corona virüs ile ilgili, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık günler gelecek. Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar." dedi.