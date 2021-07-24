Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'in ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında " Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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