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    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"

    Giriş Tarihi: 24.07.2021, 15:53

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'in ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında " Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerine yer verdi.

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