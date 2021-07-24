Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ayasofya-camii-mesaji-kiyamete-kadar-eksik-olmayacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'in ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında " Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerine yer verdi.