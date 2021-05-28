Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ayasofya-camiinde-kuran-i-kerim-tilaveti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, tarihi Taksim Camii'nin açılışınında ardından İstanbul'daki bir sonraki durağına geçti. Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.