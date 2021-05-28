Başkan Erdoğan, tarihi Taksim Camii'nin açılışınında ardından İstanbul'daki bir sonraki durağına geçti. Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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