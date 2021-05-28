  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

    Giriş Tarihi: 28.05.2021, 17:45

    Başkan Erdoğan, tarihi Taksim Camii'nin açılışınında ardından İstanbul'daki bir sonraki durağına geçti. Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk
    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu
    Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu
    Eski eşini sokak ortasında yere yatırıp darp etti! Çevredekiler istifini bile bozmadı
    Eski eşini sokak ortasında yere yatırıp darp etti! Çevredekiler istifini bile bozmadı
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk
    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Taksim Camii'ni istememişlerdi! İşte dönemin gazete manşetleri
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklama
    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Mahkeme kararını verdi
    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Mahkeme kararını verdi