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    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 15:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da cuma namazı kıldı. Başkan Erdoğan, çıkışta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok" ifadesini kullandı.

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