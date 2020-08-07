Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da cuma namazı kıldı. Başkan Erdoğan, çıkışta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Başkan Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok" ifadesini kullandı.