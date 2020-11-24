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    Başkan Erdoğan’dan Ayda bebeğe telefon! "Biz sizi çok seviyoruz"

    Giriş Tarihi: 24.11.2020, 21:09

    Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası İzmir depreminin simgesi Ayda ile görüştü. Görüşme sıcak diyaloglara sahne oldu.

    Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası İzmir depreminin simgesi Ayda ile görüştü.

    Görüşme sıcak diyaloglara sahne oldu.

    İzmir'deki korkunç depreminin simgelerinden 3 yaşındaki Ayda Gezgin 91 saat sonra kaldığı enkazın altından çıkarılmıştı.

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