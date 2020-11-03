  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

    Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 13:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak "Geçmiş olsun güzle yavrum" dedi.

    Başkan Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

    Ayda'nın hastanede oyuncak bebeği ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" ifadelerini kullandı.

    Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun.

    Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO

    — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020


    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Elif bebek ailesine kavuştu
    Elif bebek ailesine kavuştu
    Ayda bebek 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı?
    Ayda bebek 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı?
    Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
    Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
    O fotoğrafın hikayesini anlattı... Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı!
    O fotoğrafın hikayesini anlattı... Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı!
    Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!
    Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!
    Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu
    Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu
    Elif bebek ailesine kavuştu
    Depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek ailesine kavuştu
    Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu
    Mucize bebek Ayda'nın ilk isteği su ve ayran oldu
    FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu!
    FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu!
    İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti böyle hissedildi
    İzmir'den şok görüntüler! Depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
    Minik Elif'in yeni görüntüleri yayınlandı
    Minik Elif'in yeni görüntüleri: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı
    Annenin yardım feryadı yürekleri dağladı!
    Annenin yardım feryadı yürekleri dağladı!