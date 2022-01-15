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    Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 15.01.2022, 16:59

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Üzerimize giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi." dedi.

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