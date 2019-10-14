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Başkan Erdoğan'dan Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç açıklaması

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 11:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir basın mensubunun Ayn El Arap (Kobani) ve Münbiç ile ilgili sorusuna yanıt verdi ve "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız." dedi.

KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ

Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası...

Birçok şu anda dedikodu var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak.

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