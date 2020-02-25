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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da "Yukarı Karabağ" açıklaması

Giriş Tarihi: 25.02.2020, 15:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, "Yukarı Karabağ Azerbaycandır!" diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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