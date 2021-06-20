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    Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü'ne özel buluşma

    Giriş Tarihi: 20.06.2021, 14:54

    Başkan Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrim içi etkinlikte 81 ilden 700 gençle bir araya geldi. Erdoğan, küçük yaştayken annesini veya babasını kaybetmiş olanların dünyalarındaki eksikliği tahayyül etmenin çok zor olduğunu belirterek, kendisinin de babasını erken yaşta kaybetmenin sıkıntısını yaşadığını bildirdi.

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