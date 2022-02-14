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    Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 14.02.2022, 11:29

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, "Bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular." açıklamasında bulunmuştu. Kritik zirvede barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak 12 anlaşma imzalanacak. Başkan Erdoğan kritik ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

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