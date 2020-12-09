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    Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi açıklama

    Giriş Tarihi: 09.12.2020, 13:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında, "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor." diyerek, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan, konuşmasında, "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor." diyerek, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız." şeklinde konuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK AÇIKLAMASI

    Erdoğan, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.

    AB LİDERLER ZİRVESİ

    AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları ile ilgili de "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar." diyerek, "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz." şeklinde konuştu.

    TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

    Başkan Erdoğan, Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili, "Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.

    Erdoğan, "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

    "DEMİRTAŞ GİBİ TERÖRİSTİN VARSA, SÖZDE HAKKINI KORUYACAK DEĞİLİZ"

    Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz." şeklinde konuştu.

    Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası ile ilgili Erdoğan, "İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur." dedi.

    FETÖ'YLE MÜCADELE

    FETÖ ile mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    "DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Erdoğan, "Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.

    BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇI

    Başakşehir-PSG maçında yaşanan olaylarla ilgili de Erdoğan, "Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter." ifadesini kullandı.

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