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Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'nı yöneten komutanlara mesaj

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 00:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" sona erdi. Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Cumhurbaşkanlığından toplantıya ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek, bölgeden video konferans yaptığı komutanlara başarılı ve emniyetli uçuşlar temennisinde bulundu.

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