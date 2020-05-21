  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 14:28

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık turizminde büyük adımlar attığını vurgulayarak, “Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir” dedi.

    Başkan Erdoğan, "Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle baş atı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'dir. Hemen Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de kovit sürecinde inşa edilen Feriha Öz Hastanesi o da Sancaktepe'de. Bunlar 1005 ve 1005 yataklı olmak üzere 2 hastanedir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" diye konuştu.

    "TÜRKİYE VE JAPONYA ÖRNEK BİR DURUM SERGİLİYOR"
    Erdoğan, "Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Biz 80'i aşkın ülkeye bu noktada ürünlerimiz gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Bu bizin insani ve vicdani görevimizdir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzenin bozulduğu dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir durum sergiliyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük" şeklinde konuştu. Erdoğan 82 ülkeye tıbbi maske gönderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sakuranın erguvana benzediğini 15-20 gün kaldığını belirterek, çam ağacının daha uzun ömürlü olduğunu kaydetti. Erdoğan yüklenici firmadan ladin istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, "Nice bayramları dünyada hep birlikte kutlayalım" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de camiden yapılan müzik yayınına soruşturma!
    İzmir'de camiden yapılan müzik yayınına soruşturma!
    Bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı mı? İşte detaylar....
    Bu yıl küme düşme olacak mı? Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı mı? İşte detaylar....
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı
    Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı
    Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı
    65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? E-devlet başvuru ekranı....
    65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? E-devlet başvuru ekranı....
    İzmir'de camiden yapılan müzik yayınına soruşturma!
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Camiden müzik yayınına soruşturma
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Bakan Koca'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar | VİDEO
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde inceleme yaptı
    Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı
    Diyanet'ten bayram namazına ilişkin açıklama yapıldı
    65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? E-devlet başvuru ekranı....
    65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şartlar nelerdir? E-devlet başvuru ekranı....
    HES kodu kullanıma açıladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?
    HES kodu kullanıma açıladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?