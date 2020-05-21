Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinin-acilisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık turizminde büyük adımlar attığını vurgulayarak, “Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir” dedi.

Başkan Erdoğan, "Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle baş atı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'dir. Hemen Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de kovit sürecinde inşa edilen Feriha Öz Hastanesi o da Sancaktepe'de. Bunlar 1005 ve 1005 yataklı olmak üzere 2 hastanedir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE JAPONYA ÖRNEK BİR DURUM SERGİLİYOR"

Erdoğan, "Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında çoğu ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Biz 80'i aşkın ülkeye bu noktada ürünlerimiz gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Bu bizin insani ve vicdani görevimizdir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzenin bozulduğu dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir durum sergiliyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük" şeklinde konuştu. Erdoğan 82 ülkeye tıbbi maske gönderildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sakuranın erguvana benzediğini 15-20 gün kaldığını belirterek, çam ağacının daha uzun ömürlü olduğunu kaydetti. Erdoğan yüklenici firmadan ladin istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, "Nice bayramları dünyada hep birlikte kutlayalım" dedi.