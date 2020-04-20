Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar

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Avrupa'nın en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olma özelliğine de sahip olan Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı. Hastanenin açılış töreninde Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Brifingin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlık alanında destan yazdığını ver birçok konuda Avrupa'nın çok önünde olduğunu açıklarken, Başakşehir Şehir Hastanesinin yolunu yapmayan CHP'li İBB'ye de sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına videokonferans üzerinden katıldı. Erdoğan, şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı çalışmalarla ilgli olarak birçok konuda Avrupa'dan çok daha iyi seviyede olduğunun altını çizdi. Ayrıca Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesinin yollarını yapmayan CHP'li İBB'ye tepki göstererek, "Hastane yolunu yarım bırakan bir İstanbul Belediyesi var." dedi. Başkan Erdoğan hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, hastaneye metro ile ulaşımın yapılacağı müjdesini de verdi. Erdoğan "Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Burası, yap-işler-devret anlayışı ile yapıldı. Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Temelini attığımızdan beri başaramayacaklar diyenler oldu. Güçlü Türk müteahhitleri ve yabancı ortakla başardık. İlk etabını bugün, ikinci etabını da Mayıs'ın 20'sinde açacağız. Koronavirüs ile kavrulduğumuz günlerde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

TÜRKİYE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Türkiye, yoğun bakım yatağı üstünlüğü ile bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Bu hastanemizin 1500'ün üzerinde yatak kapasitesi var. Kendi kendimize yetecek güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir. Şu 17-18 yılda kurmuş olduğumuz altyapı ve atmış olduğumuz adımların büyük önemi var.

CHP'YE SAHRA HASTANESİ TEPKİSİ

Bir kongre merkezine panellerle bölünmüş hastane yapacağız demedik. Yeşilköy'de 1005 yataklı hastane yapacağız dedik. Tek odalı. İnşası sürüyor. Yine Sancaktepe'de de yapıyoruz. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrası için de bir yatırım yapıyoruz. Milletimize eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temelleri üzerinde yükseltme sözünü gelirken vermiştik.



TARİHTEN YARARLANALIM

Sultan Abdülhamid'in inşa ettiği bir hastaneyi 150 yataklı tarihi hastaneyi hastane haline çeviriyoruz. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım. Gelecek nesiller de onlarla iftihar etsin.

8 HASTANE İNŞAATI DAHA BU YIL TAMAMLANACAK

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.

AVRUPA'NIN ÇOK ÜZERİNDE

Covid-19'ın teşhisinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa'dakinin çok üzerindedir. Ülkeye geldiğimizde ambulans bile yoktu. Bugün en donanımlı filolara sahibiz. Sağlık çalışanı sayımızı son alımlarla 1 milyon 100 bine yaklaştırdık.



TÜRKİYE DESTAN YAZDI

Türkiye nereden, hangi açıdan bakarsanız bakın sağlık alanında bir destan yazmıştır. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu hedeflere ulaşmamıza kimse engel olamaz. Koronavirüsten sonra ortaya çıkacak yeni dünya düzeninde var olmak için daha çok çalışacağız.

HESABINI SORARIZ

Cumhur İttifakı olarak, Bahçeli ile el ele vererek ülkemizi hep bir ileriye taşıyacağız. Atalet ve özenti dönemi geride bırakacağız. Yeni fikir ve heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümü bu kadro üretildi. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.

CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ

Hastane yolunu yarım bırakan bir İstanbul Belediyesi var. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. İnşallah, karayolu ve metro ulaşımı olacak. Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar kutluyorum, sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için özellikle şükranlarımı iletiyorum.