Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-batmanda-toplu-acilis-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır." dedi.