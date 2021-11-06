Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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