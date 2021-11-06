  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 06.11.2021, 17:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Eski kayınpeder kendisini icraya veren dünürünü ailesiyle birlikte katletti
    Eski kayınpeder kendisini icraya veren dünürünü ailesiyle birlikte katletti
    Muğla’da kan donduran anlar! Sokaktaki köpeği acımadan vurdu
    Muğla'da kan donduran anlar! Sokaktaki köpeği acımadan vurdu
    Başkan Erdoğan’dan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı
    Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı
    İzmir’in sıra dışı kaymakamı Fatih Genel
    İzmir'in sıra dışı kaymakamı Fatih Genel
    Ormanda kaybolan çobandan ’Neden ateş yakmadın?’ sorusuna ders niteliğinde yanıt
    Ormanda kaybolan çobandan 'Neden ateş yakmadın?' sorusuna ders niteliğinde yanıt
    Başkan Erdoğan’dan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan Ümraniye’de gençlerle basket oynadı! İbrahim Kalın yeni görüntüleri paylaştı
    Başkan Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basket oynadı! İbrahim Kalın yeni görüntüleri paylaştı
    Dev yatırım! Başkan Erdoğan açacak
    Ilısu Barajı ve HES bugün hizmete açılıyor! Dev yatırımı Başkan Erdoğan açacak
    Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışında çocuklarla şarkı söyledi
    Başkan Erdoğan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışında çocuklarla şarkı söyledi
    Başkan Erdoğan’dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde önemli mesajlar
    İzmir’deki kazada yeniden yapılan hız tespiti, kusur oranını yüzde 50 düşürdü
    İzmir'deki kazada yeniden yapılan hız tespiti, kusur oranını yüzde 50 düşürdü