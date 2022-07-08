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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

    Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

    Giriş Tarihi: 08.07.2022, 12:51

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum." dedi.

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