Başkan Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde çarpıcı mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-beykoz-cam-ve-billur-muzesi-acilis-toreninde-carpici-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, 600 yıllık Osmanlı ve bir asıra yaklaşan Cumhuriyet ile yaklaşık 1000 yıllık geçmişimiz var. Bugün de her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz. Coğrafya ise insanlığın en kadim yerleşim yerlerinin başında gelmesiyle çok daha büyük bir zenginliği barındırıyor. Bu mirasa hakkıyla sahip çıkamadığımız acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor." dedi.