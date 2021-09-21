Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini temenni ediyorum. Doğu Akdeniz'de sükunetin devamı ortak çıkarımızdır." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti. Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "TURKOVAC'ı yakın zamanda tüm dünyanın istifadesine sunacağımızı buradan bildirmek istiyorum" dedi.
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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