Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti öncesi önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-bosna-hersek-ziyareti-oncesi-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir." dedi. Erdoğan ayrıca "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok." dedi.