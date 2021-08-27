Başkan Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-bosna-hersekte-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açılışta "Cuma namazını kıldığımız camiinin Bosna Hersek ve müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Camilerimiz tüm müslümanların kardeşliğinin bir nişanesidir." dedi.