Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, "Türkiye olarak bizim derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var. Devasa bir ülke var. Biz Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da bu anlamda o yaklaşımı görelim." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Bosna ve Karadağ dönüşü önemli açıklamalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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