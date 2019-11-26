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Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 13:25

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Burada önemli bir müjde veren Erdoğan, "Bize tüfek, tabanca vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak. Daha iyisini ürettik. Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin üretimi için gün sayıyoruz. Bozdoğan füzesi güdümlü atışlarda tam isabet sağlandı. Bozdoğan füzesi 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek Havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak. İlk milli deniz seyir füzemiz Atmaca başarı ile fırlatıldı. Ülkemizi ve savunmamızı yeni gelişmelere hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

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