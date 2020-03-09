Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünün ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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