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Başkan Erdoğan'dan Cambridge Camisi'nin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 23:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, Ali İmran Suresi'nden ayetler okudu.

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