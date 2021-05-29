Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir." diye konuştu. Erdoğan törende ayrıca 'Bitmedi' diyerek Kanal İstanbul'un temel atma töreninin tarihini açıkladı.
Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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