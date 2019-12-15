Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-canli-yayinda-abdye-incirlik-ve-kurecik-resti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, Atv- A Para, ANews, A2, A Haber Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini kullandı.

A Haber ortak canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kapatılması gerekirse Kürecik ve İncirlik kapatılır. Bu kararı alma yetkisi bize aittir" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

"GEREKİRSE KÜRECİK VE İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ"

"Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometre karelik ve 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olan bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak şey değildir. Ne gerekiyorsa mütekabiliyet esasına uygun olarak gerekli adımları atarız. Kaldı ki biz stratejik ortak değil miyiz? NATO'da beraber değil miyiz? Yapılanlar ne? Nasıl böyle bir şey olabilir stratejik ortaklıkta. Bunlar böyle devam ederse bizim de tabii vereceğimiz karşılık var." ifadelerini kullandı.