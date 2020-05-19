  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı

    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı

    Giriş Tarihi: 19.05.2020, 17:32

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 70 yıllık rüya proje olan Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan canlı yayında açılış öncesi milletvekillerine sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Uyarılar üzerine maskesi olmayan vekillere maske verildi ve sosyal mesafe kuralı ayarlandı. İşte o anlar...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı açılış törenin de sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın uyarıları sonrası maskesi bulunmayanlara maske takarken sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Görüntüler Sidney'den! Gökdelenler sisin arasında kayboldu!
    Görüntüler Sidney'den! Gökdelenler sisin arasında kayboldu!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?
    Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi nedir?
    THY'den 19 Mayıs uçuşu
    THY'den 19 Mayıs uçuşu
    Soner Yalçın'ın İzmir'deki kaçak villası böyle görüntülendi
    Soner Yalçın'ın İzmir'deki kaçak villası böyle görüntülendi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Soner Yalçın'ın İzmir'deki kaçak villası böyle görüntülendi
    Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın İzmir'de tarım arazisine diktiği kaçak villa böyle görüntülendi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı