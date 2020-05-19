Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-canli-yayinda-bakan-pakdemirli-ve-vekillere-sosyal-mesafe-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 70 yıllık rüya proje olan Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan canlı yayında açılış öncesi milletvekillerine sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Uyarılar üzerine maskesi olmayan vekillere maske verildi ve sosyal mesafe kuralı ayarlandı. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı açılış törenin de sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın uyarıları sonrası maskesi bulunmayanlara maske takarken sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.