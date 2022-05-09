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    Başkan Erdoğan’dan canlı yayında çok önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 09.05.2022, 21:01

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştirileceğinin altını çizdi. Alım gücünü yükselteceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan "Hayat pahalılığının yarattığı sıkıntıların farkındayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli pasaportun ağustos ayında kullanıma gireceğini söyleyen Başkan Erdoğan, mülteciler konusunda yaşanan tartışmalara da değindi.

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