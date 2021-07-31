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    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Boynumuzun borcu!

    Giriş Tarihi: 31.07.2021, 21:18

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla’da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. "Türkiye, yangınların izlerini kısa sürede silecek. Hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz" diyen Başkan Erdoğan, "Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" dedi.

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