Başkan Erdoğan'dan canlı yayında konuştu: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Saat 20:53'te yayınlanan mesajda Başkan Erdoğan "Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz." dedi.