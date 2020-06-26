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    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında YKS açıklaması!

    Giriş Tarihi: 26.06.2020, 17:21

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. YKS öncesi öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, YKS tarihinin önce ileriye atılıp sonra neden geriye alındığı sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, YKS tarihiyle ilgili, "Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi tamamıyla spekülasyondur." ifadelerini kullandı.

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