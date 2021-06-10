Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumu kapanış programına katıldı. Erdoğan, "Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issız-Göl Forumu'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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