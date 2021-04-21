  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'ın küstah tehdidine sert cevap

    Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'ın küstah tehdidine sert cevap

    Giriş Tarihi: 21.04.2021, 12:44

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Parti grubunda kürsüye çıkan Erdoğan, haftalık gündem değerlendirmesini yaptı. Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetiminde Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'ın küstah tehdidine sert cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin
    CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin
    İzmir'de kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
    İzmir'de kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
    Başkan Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' iftiralarına cevap
    Başkan Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' iftiralarına cevap
    Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
    Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kaç heykel yaptık? ihalesi!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Kaç heykel yaptık?" ihalesi!
    Kütahya Belediyesi'nden esnafa destek
    Kütahya Belediyesi'nden esnafa destek
    CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin
    CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin
    İzmir'de kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
    İzmir'de kazaya karışan ticari taksi simitçi tezgahına daldı
    Başkan Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' iftiralarına cevap
    Başkan Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' iftiralarına cevap
    Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
    Kuşadası’nda Türk bayrağına çirkin saldırı
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kaç heykel yaptık? ihalesi!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Kaç heykel yaptık?" ihalesi!
    Kütahya Belediyesi'nden esnafa destek
    Kütahya Belediyesi'nden esnafa destek