Başkan Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay'ın küstah tehdidine sert cevap

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-chpli-engin-altayin-kustah-tehdidine-sert-cevap" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Parti grubunda kürsüye çıkan Erdoğan, haftalık gündem değerlendirmesini yaptı. Başkan Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın "Menderes" göndermeli tehdidine "Bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetiminde Menderes'in gibi olabileceğini söylüyor. Bre ahlaksız biz bu yola kefenimizle çıktık." sözleriyle yanıt verdi.